ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: طلبت امكانية افادة لبنان من الخبرات اليونانية في مجال الاصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي خصوصا وأن البلدين مرّا بتجارب مشابهة في هذا المجال

الجميّل للحكومة: التأخير غير مبرر في شأن توزيع أموال الصندوق البلديّ المستقل

الجميّل للحكومة: التأخير غير مبرر في شأن توزيع أموال الصندوق البلديّ المستقل

ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية قد تسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية