رئيس الوزراء اليوناني: نأمل ان يسمح الاستقرار في سوريا الى عودة النازحين اليها ووقف اطلاق النار في غزة يجب ان يبقى في وسط الاهتمامات الدبلوماسية

التالي

رئيس الوزراء اليوناني من السراي: اليونان والمجتمع الدولي يقومون بأقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف اطلاق النار والقرار الأممي 1701 الذي يضم سيادة الأراضي اللبنانية