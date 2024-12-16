رئيس الوزراء اليوناني من السراي: اليونان والمجتمع الدولي يقومون بأقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف اطلاق النار والقرار الأممي 1701 الذي يضم سيادة الأراضي اللبنانية

الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد

الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد

رئيس الوزراء اليوناني: نأمل ان يسمح الاستقرار في سوريا الى عودة النازحين اليها ووقف اطلاق النار في غزة يجب ان يبقى في وسط الاهتمامات الدبلوماسية