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رئيس الشيشان قديروف يقترح رفع اسم هيئة تحرير الشام من القائمة الروسية "للتنظيمات الإرهابية"

آخر الأخبار
2024-12-16 | 07:40
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رئيس الشيشان قديروف يقترح رفع اسم هيئة تحرير الشام من القائمة الروسية &quot;للتنظيمات الإرهابية&quot;
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رئيس الشيشان قديروف يقترح رفع اسم هيئة تحرير الشام من القائمة الروسية "للتنظيمات الإرهابية"

 
 
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