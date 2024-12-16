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o
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o
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o
متن
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2024-12-16 | 09:33
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يائير لابيد: الانقلاب القضائيّ لم يؤد فقط إلى كارثة 7 تشرين الأوّل بل تسبب بإبعاد الإسرائيليين عن البلاد
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