النائب السابق وليد جنبلاط من عين التينة: كنت مع تيمور في باريس حيث قابلنا ماكرون وعدت الى لبنان ووضعت الرئيس بري في اجواء اللقاء

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