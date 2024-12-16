هوف لـ "عشرين 30" : بعدما دخلت هيئة تحرير الشام الى حلب بشكل سريع قالت لماذا لا ندخل الى حماة وبعدئذ فكّرت في فرض طوق حديدي حول حمص ولم يردعها أي احد والسبب كان ان الايرانيين والروسيين فشلوا في تقديم الدعم لها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك