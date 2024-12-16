هوف لـ عشرين 30: ما لاحظته هو أن أحمد الشرع يقول الأمور الصحيحة ويعطي كل المؤشرات بأنه خرج من إرتباطه السابق بالقاعدة لكن لا يزال هناك الكثير لنراه

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