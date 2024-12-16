هوف لـ عشرين 30: علينا الإنتظار لنرى إن كان ممكنًا قيام حكم جامع وشرعي في سوريا

النائب مارك ضو للـLBCI: بتقديري فإن الإسرائيلي يسعى الى الدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا

النائب مارك ضو للـLBCI: بتقديري فإن الإسرائيلي يسعى الى الدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول إزالة جماعات المعارضة من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب: سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية