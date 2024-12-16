هوف لـ عشرين 30: منذ 14 سنة كمسؤول في وزارة الخارجية إقتربت كثيرًا من تحضير إتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا كانت ستعيد كل الجولان إلى سوريا واختار بشار الأسد مسار القتل الجماعي ضد شعبه عوضًا عن ذلك

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