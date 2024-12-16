هوف لـ عشرين 30: أعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية لكن ولي العهد السعودي أوضح أنه ينبغي أن يكون هناك مسار واضح لقيام دولة فلسطينية مستقلة قبل أن تقوم السعودية بالتطبيع مع إسرائيل

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