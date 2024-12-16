هوف لـ عشرين 30: أعتقد أن الأحداث في سوريا منحت اللبنانيين ولبنان الفرصة لقيام علاقات أكثر توازنًا مع سوريا من العلاقة التي طغت طوال السنوات الـ30 الماضية وهذا سيمنح اللبنانيين الفرصة لاستئناف عمل الرئيس شهاب في بناء دولة تطغى فيها المواطنة عوضًا ع

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