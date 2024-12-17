وسيم منصوري خلال تكريم العاملين في طيران الشرق الاوسط: اكثر من 5000 عائلة تجتمع وتعمل من خلال الميدل ايست ولو من قرارات اعطاء تأمينات للشركة لما تمكنت من الصمود

رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لميقاتي: كل ما قمنا به لما تمكنا من انجازه لولا وجودك ودعمك المستمر لنا

رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لميقاتي: كل ما قمنا به لما تمكنا من انجازه لولا وجودك ودعمك المستمر لنا

الراعي: بحاجة الى إعادة بناء من دون خوف ونتطلع إلى التاسع من كانون الثاني