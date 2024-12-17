ميقاتي خلال تكريم العاملين في طيران الشرق الاوسط: محمد الحوت يمتلك العناد الايجابي وبلينكن هنأه على عمله والثقة اليوم بمطار بيروت والميدل ايست بسبب امن المطار الذي اثبت تلك الثقة

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ميقاتي خلال تكريم العاملين في طيران الشرق الاوسط: صفحة الحرب طُويت والخروقات المتبقية سيوضع لها حدّ قريباً وان شاء الله نتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني