ميقاتي خلال تكريم العاملين في طيران الشرق الاوسط: صفحة الحرب طُويت والخروقات المتبقية سيوضع لها حدّ قريباً وان شاء الله نتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني

بري : لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة

بري : لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة

ميقاتي خلال تكريم العاملين في طيران الشرق الاوسط: محمد الحوت يمتلك العناد الايجابي وبلينكن هنأه على عمله والثقة اليوم بمطار بيروت والميدل ايست بسبب امن المطار الذي اثبت تلك الثقة