الشيخ أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على العدو الاسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه

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