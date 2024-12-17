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o
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o
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o
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كسروان
17
o
متن
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أبي المنى: إنتصار سوريا يحتاج إلى تعاون من الجميع وفي مقدّمتهم قيادة الثورة والمرجعيات الدينية وقادة المجتمع من أجل استثمار هذا الإنجاز التاريخي بما يخدم وحدة سوريا
آخر الأخبار
2024-12-17 | 09:14
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أبي المنى: إنتصار سوريا يحتاج إلى تعاون من الجميع وفي مقدّمتهم قيادة الثورة والمرجعيات الدينية وقادة المجتمع من أجل استثمار هذا الإنجاز التاريخي بما يخدم وحدة سوريا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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