أبي المنى: إنتصار سوريا يحتاج إلى تعاون من الجميع وفي مقدّمتهم قيادة الثورة والمرجعيات الدينية وقادة المجتمع من أجل استثمار هذا الإنجاز التاريخي بما يخدم وحدة سوريا

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