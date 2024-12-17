جنبلاط: اليوم انتصر كمال جنبلاط وانتصر الشعب السوري ولا يمكن الا أن نتعاطى بايجابية مع النظام السوري الجديد ونريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها ونساعد من بعيد ومن قريب عند الضرورة

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