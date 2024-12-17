الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة

آخر الأخبار
2024-12-17 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأممي

سوريا:

اتفاق

النطاق

القرار

تطبيقه

الظروف

الجديدة

LBCI التالي
مصدر أمني لـ "الجمهورية": اللجنة تلاحظ الالتزام الكلي للبنان باتفاق وقف اطلاق النار الذي سيسري في نهاية الامور
الجولاني يتعهد "حل الفصائل" المسلحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:59

الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين

LBCI
آخر الأخبار
10:50

وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب استكمال التحصينات والإجراءات الدفاعية بجبل الشيخ تحسبا للبقاء هناك فترة طويلة

LBCI
أخبار دولية
10:47

المبعوث الأممي لسوريا يحذّ: النزاع لم ينته بعد

LBCI
آخر الأخبار
10:43

مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن: نحتاج أن تضمن جميع الدول أن العقوبات لا تعيق عمليات الإغاثة في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:50

وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب استكمال التحصينات والإجراءات الدفاعية بجبل الشيخ تحسبا للبقاء هناك فترة طويلة

LBCI
أخبار دولية
10:47

المبعوث الأممي لسوريا يحذّ: النزاع لم ينته بعد

LBCI
آخر الأخبار
10:43

مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن: نحتاج أن تضمن جميع الدول أن العقوبات لا تعيق عمليات الإغاثة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
10:40

متحدث: المفوضية الأوروبية لا تبحث تمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:34

بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي

LBCI
أخبار دولية
2024-12-16

وزيرة اللجوء الهولندية: تقدمنا بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء

LBCI
آخر الأخبار
07:35

وزارة الخارجية: فرنسا ترفع العلم فوق سفارتها في دمشق بعد إغلاقها 12 عاما

LBCI
صحف اليوم
23:53

مصدر نيابي مقرب من بري لـ"الأنباء" الكويتية: الساعات المقبلة ستشهد تكثيفًا للاتصالات باتجاه تأمين التوافق حول مرشح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:12

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
07:06

خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ

LBCI
أخبار دولية
06:54

رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت

LBCI
أخبار لبنان
06:52

حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت

LBCI
أخبار لبنان
04:20

اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل

LBCI
أخبار دولية
03:57

فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية

LBCI
أخبار دولية
02:50

إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام

LBCI
أخبار دولية
13:48

بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية

LBCI
خبر عاجل
12:54

مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية

LBCI
أمن وقضاء
14:50

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:44

اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
15:54

هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية

LBCI
خبر عاجل
09:56

آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء

LBCI
أخبار لبنان
03:57

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More