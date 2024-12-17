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مندوب روسيا في مجلس الأمن: يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين

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2024-12-17 | 11:31
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مندوب روسيا في مجلس الأمن: يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين
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مندوب روسيا في مجلس الأمن: يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين

 
 
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