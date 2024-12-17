الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد عنصر من حزب الله أثناء تحميل وسائل قتالية على مركبة

الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها

الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها

وزير الدفاع الإسرائيلي: بعد أن نهزم حماس سيكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على غزة مع حرية كاملة في العمل