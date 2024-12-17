الصادق للـLBCI: الرئيس الذي يجب أن يأتي يجب أن يطمح لتغيير ما في البلد وتجاربنا لم تكن ناجحة بقادة الجيش في الرئاسة ولكن هذا القائد فمختلف

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