النائب نقولا الصحناوي للـLBCI: الاسماء التي عليها فيتو استبعدناها من اللائحة الرئاسية وأبقينا على الاسماء التي تكتسب توافقًا من الاكثرية

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