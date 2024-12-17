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أكسيوس عن مسؤول أميركي: ماكغورك مستشار بايدن وصل الدوحة ويشارك بمحادثات مع القطريين والمصريين والإسرائيليين ومن المقرر أن يزور مدير سي آي إيه الدوحة الأربعاء لبحث المفاوضات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

آخر الأخبار
2024-12-17 | 16:15
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: ماكغورك مستشار بايدن وصل الدوحة ويشارك بمحادثات مع القطريين والمصريين والإسرائيليين ومن المقرر أن يزور مدير سي آي إيه الدوحة الأربعاء لبحث المفاوضات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: ماكغورك مستشار بايدن وصل الدوحة ويشارك بمحادثات مع القطريين والمصريين والإسرائيليين ومن المقرر أن يزور مدير سي آي إيه الدوحة الأربعاء لبحث المفاوضات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

 
 
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