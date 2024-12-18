رئيسة المفوضية الأوروبية: سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد وسقوط الأسد كان تحريرا للسوريين

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رئيسة المفوضية الأوروبية: الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة وستلعب أوروبا دورا في ذلك ورأينا خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا لكن هناك أسئلة لا تزال من دون إجابات