بلال عبدالله للـLBCI: ملف العفو نوقش سابقا في مجلس النواب وكثرت المحاولات لايجاد مخرج له وهو ليس عفوا عاما بقدر ما هو ايجاد طريقة تسهيل حكم لهؤلاء الأشخاص وتسريع للاجراءات القضائية للتمييز بين من هو مجرم أو عميل وبين أصحاب المخالفات البسيطة

التالي

بلال عبدالله للـLBCI: قبل سقوط النظام في سوريا كان هناك 500 شخص من التابعية السورية في السجون اللبنانية أعطوا موافقتهم لاستكمال فترة سجنهم في سوريا لكن النظام لم يستقبلهم ونتمنى أن تتم معالجة هذا الأمر