وصول الوفد الوزاري إلى دارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري

بلال عبدالله للـLBCI: جنبلاط يحمل الى سوريا تهنئة للشعب السوري لخروجه من الكابوس ويحمل رسالة محبة من لبنان وطلب أن يكون هناك علاقة ندية وأخوية بين الدولتين والملفات الأخرى هي بعهدة الحكومة وليست بعهدتنا

بلال عبدالله للـLBCI: جنبلاط يحمل الى سوريا تهنئة للشعب السوري لخروجه من الكابوس ويحمل رسالة محبة من لبنان وطلب أن يكون هناك علاقة ندية وأخوية بين الدولتين والملفات الأخرى هي بعهدة الحكومة وليست بعهدتنا

بلال عبدالله للـLBCI: قبل سقوط النظام في سوريا كان هناك 500 شخص من التابعية السورية في السجون اللبنانية أعطوا موافقتهم لاستكمال فترة سجنهم في سوريا لكن النظام لم يستقبلهم ونتمنى أن تتم معالجة هذا الأمر