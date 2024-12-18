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وصول الوفد الوزاري إلى دارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري

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2024-12-18 | 04:14
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وصول الوفد الوزاري إلى دارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري
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وصول الوفد الوزاري إلى دارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري

 
 
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