بلال عبدالله للـLBCI: جنبلاط يحمل الى سوريا تهنئة للشعب السوري لخروجه من الكابوس ويحمل رسالة محبة من لبنان وطلب أن يكون هناك علاقة ندية وأخوية بين الدولتين والملفات الأخرى هي بعهدة الحكومة وليست بعهدتنا

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