روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

بلال عبدالله للـLBCI : احد الملفات المطروحة من قبل جنبلاط هو حرصه الدائم على تثبيت الهوية العربية الاسلامية للدروز