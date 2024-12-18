رئيس الائتلاف الوطني السوري: يتعين أن تتمتع الحكومة الانتقالية بالمصداقية وألا تكون قائمة على الطائفية وأن تشكل سوريا مؤتمرا وطنيا وجمعية لكتابة دستور جديد

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

رئيس الائتلاف الوطني السوري: ندعو الجميع لدعم السلطات القائمة بالأعمال في سوريا حتى آذار لحين تشكيل حكومة انتقالية ولا يتعين استبعاد أي طرف سوري عند تشكيلها