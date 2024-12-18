الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يستمر بتفجير منازل في قضاء صور والقرى الحدودية

عبدالله: الملف المطروح ليس عفوا عاما بقدر ما هو طريقة لتسهيل المحاكمة وهذا ما حمله جنبلاط الى سوريا

عبدالله: الملف المطروح ليس عفوا عاما بقدر ما هو طريقة لتسهيل المحاكمة وهذا ما حمله جنبلاط الى سوريا

رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع لكن هناك اتصالات مع أطراف مقربة منه وداخل الحكومة القائمة بالأعمال