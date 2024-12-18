دريان بحث مع حشيمي في الملف الرئاسي

اجتمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب بلال حشيمي، في دار الفتوى، حيث جرى التباحث في الملف الرئاسي وكذلك ملف الموقوفين في السجون اللبنانية.



