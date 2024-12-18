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الخارجية الألمانية تعليقا على اجتماعات دبلوماسية مع الحكومة السورية القائمة بالأعمال: كانت فرصة طيبة للتواصل مع الحكام الفعليين للبلاد
آخر الأخبار
2024-12-18 | 07:22
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الخارجية الألمانية تعليقا على اجتماعات دبلوماسية مع الحكومة السورية القائمة بالأعمال: كانت فرصة طيبة للتواصل مع الحكام الفعليين للبلاد
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