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o
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o
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o
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o
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o
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ميقاتي: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وسنعمل على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع سوريا
آخر الأخبار
2024-12-18 | 11:47
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ميقاتي: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وسنعمل على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع سوريا
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