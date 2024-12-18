الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ قبل قليل عمليات نسف منازل في بلدة مارون الراس

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": كلمة الحسم عند الأميركيين

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": كلمة الحسم عند الأميركيين

الجزيرة: أول طائرة مدنية تقلع اليوم من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع