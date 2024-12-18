فرنجية: لن نختلف مع اصدقائنا وعلينا الا نخاف ونريد اسما يكون على قدر المرحلة وقد لا نكون شركاء في ايصال احد الاسماء المطروحة والاشرف ان نبقى خارج المعادلة

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