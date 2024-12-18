فرنجية: ادعو جعجع الى حضور جلسة الانتخاب ولا يجب التهرب من المسؤولية والتوافق لا يعني الاتيان برئيس لا مشكلة لديه مع احد

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