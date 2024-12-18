أيوب لـ"حوار المرحلة": اكدنا منذ البداية اننا مع حل الدولتين ولم نكن يوما جزءا من اي مشروع توسعي ورهاننا دائما كان على الساحة الداخلية وهاجسنا الاساسي بناء الدولة

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