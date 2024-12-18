غادة أيوب لـ"حوار المرحلة": نريد رئيسا أمس قبل اليوم ونحن لسنا مع تعطيل الجلسات ونحن مع فتح مجلس النواب بدورات متتالية ولكن نحن لا نريد "أي رئيس" فنحن لا نريد رئيسا ممانعا ولا رئيساً "مايعاً"

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