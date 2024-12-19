أكسيوس عن مصدر مطلع: الهجوم على اليمن تم تقديم موعده عن الجدول المخطط له بسبب إطلاق الصاروخ نحو إسرائيل

يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ إعتراضي إسرائيلي

يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ إعتراضي إسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: صدقت على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين ولن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بخط الملاحة