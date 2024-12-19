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وزير الدفاع الإسرائيلي: يد إسرائيل "الطويلة" ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن

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2024-12-19 | 01:48
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وزير الدفاع الإسرائيلي: يد إسرائيل &quot;الطويلة&quot; ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن
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وزير الدفاع الإسرائيلي: يد إسرائيل "الطويلة" ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن

 
 
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