الوكالة الوطنية للإعلام: الآليات الإسرائيلية ما زالت في أحياء بلدة بني حيان بعد التوغل إليها أمس وهدم عدد من المنازل والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل

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