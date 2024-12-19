البزري: الطائفة المارونية لديها الكثير من الطاقات التي يمكنها لعب دور ريادي في قيادة البلد

النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الراعي: تطرقنا إلى الأمور التي تهم المواطنين ومنها الفراغ في سدة الرئاسة وكان له موقفًا صريحًا لضرورة إتمام هذا الإستحقاق

السابق