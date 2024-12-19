الجيش الإسرائيليّ: اعترضنا الصاروخ الذي أطلق من اليمن جزئيًا بينما انفجر رأسه الحربيّ في مدرسة رمات غان

قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار

قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار

ميقاتي في قِمّة الدول الإسلامية النامية: لبنان دائمًا إلى جانبكم لإنجاح ما هو في مصلحة شعوبنا