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قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار

آخر الأخبار
2024-12-19 | 06:35
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قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار
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قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار

 
 
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