قوات سوريا الديمقراطية: لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية وحل المواضيع العالقة عبر الحوار

قوات سوريا الديمقراطية: تركيا والفصائل المدعومة منها لم تلتزم بقرار إعلان وقف إطلاق النار في منبج والمناطق الشمالية

قوات سوريا الديمقراطية: تركيا والفصائل المدعومة منها لم تلتزم بقرار إعلان وقف إطلاق النار في منبج والمناطق الشمالية

الجيش الإسرائيليّ: اعترضنا الصاروخ الذي أطلق من اليمن جزئيًا بينما انفجر رأسه الحربيّ في مدرسة رمات غان