وزارة الصحة: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 بجروح خطرة في قصف إسرائيليّ على مركبة في طولكرم في الضفة الغربية

بعد غياب قصري لسنوات طويلة... مكسيم خليل يعود إلى سوريا: مبروك إلكن (فيديو)

بعد غياب قصري لسنوات طويلة... مكسيم خليل يعود إلى سوريا: مبروك إلكن (فيديو)

صحة غزة: استشهاد 45129 فلسطينيًا وإصابة 107338 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأوّل 2023