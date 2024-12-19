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بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
16
o
متن
16
o
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أن بي سي عن بلينكن: متفائلون بإمكان التوصل لاتفاق مع "حماس" التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها
آخر الأخبار
2024-12-19 | 09:15
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أن بي سي عن بلينكن: متفائلون بإمكان التوصل لاتفاق مع "حماس" التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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