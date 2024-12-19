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المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الوضع المتقلب على الأرض في سوريا ومستعد لمساعدتها في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي

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2024-12-19 | 11:05
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المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الوضع المتقلب على الأرض في سوريا ومستعد لمساعدتها في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي
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المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الوضع المتقلب على الأرض في سوريا ومستعد لمساعدتها في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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