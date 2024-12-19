المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الوضع المتقلب على الأرض في سوريا ومستعد لمساعدتها في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي

قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين: مقتل تسعة أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية على اليمن

قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين: مقتل تسعة أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية على اليمن

مسعفون: عشرة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا بشمال قطاع غزة