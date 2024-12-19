مريضة بحاحة الى دم من فئة -O بحالة طارئة في مستشفى أوتيل ديو. للتبرع : ٠٣/١٠٨٣٣٣ والمواصلات مؤمنة

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وزير الدفاع الإسرائيلي: صدقت على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين ولن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بخط الملاحة