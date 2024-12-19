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بهاء الشرم للـLBCI: المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء

آخر الأخبار
2024-12-19 | 12:53
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بهاء الشرم للـLBCI: المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء
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بهاء الشرم للـLBCI: المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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