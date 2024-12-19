الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بهاء الشرم للـLBCI: المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2024-12-19 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بهاء الشرم للـLBCI: المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الشرم
للـLBCI:
المعابر
الحدودية
سوريا
ولبنان
مفتوحة
وتعمل
منتظم
ويوجد
إدارة
بالطرف
السوري
تتواصل
الإدارة
الطرف
اللبناني
معاهدات
واتفاقيات
سابقة
الخصوص
يَنظر
الوزراء
التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: يد إسرائيل "الطويلة" ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:22
السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق
أخبار دولية
16:22
السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق
0
أخبار لبنان
16:12
رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
أخبار لبنان
16:12
رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
0
أخبار لبنان
16:07
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
أخبار لبنان
16:07
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
0
آخر الأخبار
15:56
رازي الحاج لـ "جدل": نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة
آخر الأخبار
15:56
رازي الحاج لـ "جدل": نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:22
السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق
أخبار دولية
16:22
السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق
0
أخبار لبنان
16:12
رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
أخبار لبنان
16:12
رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
0
أخبار لبنان
16:07
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
أخبار لبنان
16:07
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
0
آخر الأخبار
15:56
رازي الحاج لـ "جدل": نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة
آخر الأخبار
15:56
رازي الحاج لـ "جدل": نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:01
لهذه الأسباب... ضفادع تشيلي العملاقة معرضة للانقراض
منوعات
05:01
لهذه الأسباب... ضفادع تشيلي العملاقة معرضة للانقراض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
0
منوعات
02:40
رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
منوعات
02:40
رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
0
اقتصاد
08:29
وزارة المالية أعدت مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية
اقتصاد
08:29
وزارة المالية أعدت مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد كلام فرنجية... اليكم آخر مواقف الكتل من الملف الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد كلام فرنجية... اليكم آخر مواقف الكتل من الملف الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطة اسرائيلية للتعمق الى مناطق أوسع في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطة اسرائيلية للتعمق الى مناطق أوسع في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عودة سوريا لحضن الغرب لها شروطها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عودة سوريا لحضن الغرب لها شروطها
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:32
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:32
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024
0
أخبار لبنان
13:05
جعجع: فُتحت كل الطرق لبناء الدولة الفعلية
أخبار لبنان
13:05
جعجع: فُتحت كل الطرق لبناء الدولة الفعلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
12:05
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
آخر الأخبار
12:05
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
2
خبر عاجل
03:34
بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار
خبر عاجل
03:34
بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار
3
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
4
خبر عاجل
05:40
بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
خبر عاجل
05:40
بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
5
خبر عاجل
03:53
وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا
خبر عاجل
03:53
وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا
6
أخبار لبنان
03:13
حلو يرد على كلام طاوله: الأهم ألا يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"
أخبار لبنان
03:13
حلو يرد على كلام طاوله: الأهم ألا يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"
7
آخر الأخبار
12:06
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
آخر الأخبار
12:06
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
8
آخر الأخبار
00:13
يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ إعتراضي إسرائيلي
آخر الأخبار
00:13
يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ إعتراضي إسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More